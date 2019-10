Topman softwaregigant SAP per direct weg

Bill McDermott treedt per direct terug bij softwaregigant SAP. Hij heeft meer dan negen jaar aan het roer gestaan van de Duitse onderneming. De 58-jarige bestuurder blijft het bedrijf wel tot het einde van het jaar adviseren.

SAP heeft Jennifer Morgan en Christian Klein per direct benoemd als hoogste bazen. Morgan werkt sinds 2004 bij SAP en kwam in 2017 als eerste Amerikaanse vrouw in het bestuur van het concern. De Duitser Klein begon in 1999 bij SAP terwijl hij nog student was. Hij werkte zich omhoog en was sinds 2016 operationeel directeur.

McDermott kwam in 2002 bij SAP in dienst en stond sinds 2010 aan het roer. Daarvoor werkte hij bij Xerox en Gartner. SAP kwam ook met voorlopige resultaten over het derde kwartaal naar buiten. Die waren beter dan verwacht.