Topman Schiphol roept politiek op tot besluit over verdere groei

De tijd is rijp voor het kabinet om een knoop door te hakken over de toekomstige groei van Schiphol. Dat zegt topman Dick Benschop van de luchthaven in een toelichting op de jaarcijfers. „Doe het nou. Get Schiphol done”, spoort hij de politiek aan. Volgens hem is al het nodige voorwerk al afgerond.

De twee belangrijkste besluiten die voorliggen, zijn het aantal vliegbewegingen rond Schiphol de komende jaren en de opening van Lelystad Airport. Benschop verwacht daar „in de komende weken” duidelijkheid over te krijgen. Groei van de luchtvaart ligt evenwel politiek gevoelig, weet hij. Ook binnen de regeringscoalitie staan de neuzen niet dezelfde kant op.

Volgens Benschop kunnen de besluiten eventueel in stappen worden genomen. Eerst moet er dan uitsluitsel komen over de stikstofaanpak. Daarna kan Den Haag een knoop doorhakken over Lelystad, en als laatste over de groei van Schiphol en de vooruitzichten over de lange termijn voor de luchtvaart. Al met al wordt 2020 „een cruciaal jaar” voor Schiphol.

Ondanks de beperkte groeiruimte nam het aantal passagiers op Schiphol vorig jaar met 0,9 procent toe tot 71,7 miljoen. Dat zorgde voor hogere inkomsten uit met name de havengelden die luchtvaartmaatschappijen betalen. Ook de parkeer- en winkelomzet nam toe.

De totale omzet van Schiphol Group, waar ook de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam onder vallen, kwam uit op 1,6 miljard euro. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst ging met circa een tiende omhoog naar 355 miljoen euro.

De reizigers die Schiphol aandeden, gaven daar gemiddeld 12,90 euro uit in de luchthavenwinkels. Dat was een jaar eerder nog 13,13 euro. De gemiddelde besteding in de horeca nam daarentegen iets toe, van 4,81 naar 4,89 euro.

De aandeelhouders van Schiphol, waarvan de rijksoverheid de grootste is, mogen onderling 151 miljoen euro aan dividend verdelen. De winstuitkering over 2018 bedroeg 117 miljoen euro. Het bedrijf gaat voor dit jaar uit van een beperkte passagiersgroei en een „stabiel” resultaat.