Topman SBM: te druk om fraude te zien

De topman van SBM Offshore, Bruno Chabas, was zo druk met het oplappen van het bedrijf dat hij kort na zijn aantreden weinig oog had voor documenten die wezen op corruptie bij de oliedienstverlener. En omdat externe onderzoekers de leiding hadden over een corruptieonderzoek van SBM, was de topman niet altijd als eerste op de hoogte van harde feiten.

Dat betoogde de 54-jarige Chabas in een verhoor onder ede, dat is afgedwongen door voormalig SBM-werknemer Jonathan Taylor. Taylor wil aantonen dat de top van SBM concrete bewijzen voor smeergeldbetalingen bewust onder de pet heeft gehouden.

Voormalige medewerkers van SBM, onder wie oud-topman Tony Mace, zijn uiteindelijk veroordeeld voor hun aandeel in omkoping. Smeergeldaffaires speelden onder andere in Brazilië, de belangrijkste markt voor het bedrijf.

De oliedienstverlener zelf schikte in Nederland en de Verenigde Staten voor honderden miljoenen dollars in strafzaken wegens corruptie. Chabas werd onder andere gevraagd of hij, vlak na zijn aantreden in januari 2012, documenten had ingezien die aantoonden dat namens SBM smeergeld was betaald. De topman verklaarde van niet, omdat al vrij snel externe onderzoekers de leiding over het onderzoek kregen.

Wel wist Chabas in mei 2014 van het OM dat een handelsagent, die ook voor SBM werkte, mogelijk geld had betaald aan medewerkers van staatsoliebedrijf Petrobras. Die informatie deelde hij telefonisch met de toenmalige topvrouw van Petrobras. Die informatie was echter “voorlopig” en nog niet hard gemaakt, benadrukte Chabas voor de rechter. Bovendien was volgens hem op dat moment geen directe link tussen de agent en SBM bekend.