Topman SBM moet getuigen over corruptiezaak

Topman Bruno Chabas en commissaris Sietze Hepkema van maritiem oliedienstverlener SBM Offshore moeten getuigen in verband met de grote corruptieaffaire bij het Schiedamse bedrijf. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bevestigd, na berichtgeving in diverse media.

Het gaat om de slepende juridische twist van SBM met klokkenluider Jonathan Taylor. Die werkte eerder voor SBM en probeert al jaren een financiële vergoeding los te krijgen omdat hij in 2012 moest vertrekken. Volgens hem was dat omdat hij bepaalde smeergeldzaken wilde melden aan de autoriteiten en het bedrijf dat geweigerd zou hebben.

In 2012 kwam een groot omkoopschandaal bij SBM aan het licht. Het bedrijf zou functionarissen in Afrikaanse landen en Brazilië hebben omgekocht. Later werd voor honderden miljoenen vervolging afgekocht bij onder meer het Nederlandse Openbaar Ministerie. Taylor wordt gezien als de persoon achter een serie beschuldigingen aan het adres van SBM.

Wat nu volgt is een zogeheten voorlopig getuigenverhoor, legt een woordvoerder van het gerechtshof uit. Ook advocaat Jaap de Keijzer moet zich daarbij onder ede laten horen. De zaak zal worden behandeld door de rechtbank Noord-Holland.