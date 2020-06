Topman ontwikkelingsbank FMO stapt op

Topman Peter van Mierlo van ontwikkelingsbank FMO is opgestapt. Hij gaat weg omdat er „discussie is ontstaan over de wijze van aansturing van de transformatie” van de bank „waardoor ik mijn eigen effectiviteit zag teruglopen”, aldus de bestuursvoorzitter in een persbericht van FMO.

Volgens de Volkskrant en radioprogramma Argos klaagden werknemers over de intimiderende stijl van leidinggeven van Van Mierlo. Er was een „sfeer van angst en vergelding” binnen het bedrijf ontstaan. Van Mierlo zou zijn opgestapt na een onafhankelijk onderzoek naar de klachten.

Een woordvoerster van FMO laat weten dat er een klacht is ingediend, maar dat die procedure nog loopt. De organisatie zit in een veranderproces en „sommige mensen hebben daar wat meer moeite mee”. De sfeer van angst en vergelding zegt ze niet te herkennen.

Van Mierlo werd medio 2018 bij de FMO binnengehaald om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst. De bank is voor iets meer dan de helft in handen van de overheid. FMO financiert bijna vijftig jaar ontwikkelingsprojecten. Daarmee is zo’n 10 miljard euro gemoeid.

Het ministerie van Financiën laat weten dat het aan de raad van commissarissen van FMO is om opvolging te geven aan de uitkomsten van het klachtenonderzoek. „Het is in het belang van de organisatie en de uitvoering van het werk van FMO dat hier snel duidelijkheid over komt”, aldus een verklaring van het ministerie.