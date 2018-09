Topman: onacceptabele fouten gemaakt door ING

ING is bij het bestrijden van witwassen op „onacceptabele” wijze tekortgeschoten. De bank werkt aan verbeteringen in de bestrijding van financiële criminaliteit en daarbij is „blijvende focus” noodzakelijk. Dat zei topman Ralph Hamers in een toelichting op de boete van honderden miljoenen euro’s die ING kreeg opgelegd van het Openbaar Ministerie (OM).

„Het is geen goede dag voor ING. Het OM heeft tekortkomingen geconstateerd en daar doen we niets aan af”, zei Hamers. „De inzet is heel simpel. Van ING mag worden verwacht dat we er alles aan doen om witwassen te voorkomen.”

ING ging akkoord met een boete van 675 miljoen euro en een ontneming van 100 miljoen euro. Justitie constateerde dat ING tussen 2010 en 2016 te weinig deed om financiële malversaties door klanten te voorkomen. Zo greep de bank te laat in bij omkoping en witwassen.