„Topman oliereus Chevron gaat weg”

Topman John Watson van de Amerikaanse oliereus Chevron staat op het punt te vertrekken. Volgens de Wall Street Journal zal hij volgende maand zijn afscheid officieel aankondigen. Michael Wirth, de huidige vice-bestuursvoorzitter van Chevron, lijkt de belangrijkste kandidaat om Watson op te volgen.

Watson heeft sinds 2010 de leiding van Chevron in handen. Hij loodste het bedrijf door roerige tijden. Allereerst was er de economische en financiële crisis waardoor de vraag naar diesel en benzine daalde, hetgeen op de resultaten drukte. Daarna volgde de sterke prijsval van olie die druk zette op de hele sector. Alleen al Chevron zag in de afgelopen periode 50 miljard dollar aan beurswaarde verdampen.

Onder leiding van Watson werden duizenden banen geschrapt, werd het mes gezet in investeringen en werden voor miljarden dollars aan bezittingen van de hand gedaan. Dit alles was nodig om de moeilijke marktomstandigheden het hoofd te bieden.