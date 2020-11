Topman Noorse staatsinvesteringsfonds heeft corona

De topman van het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft het coronavirus opgelopen. Nicolai Tangen testte positief op het virus en is nu in zelfisolatie met milde symptomen.

Het Noorse staatsfonds is met een beheerd vermogen van omgerekend ruim 1000 miljard euro het grootste ter wereld. De Noren beleggen de opbrengsten van de olie-industrie in hun land in duizenden beursgenoteerde bedrijven waaronder grote namen als Shell, Microsoft, Google-moeder Alphabet, Apple, Facebook, Amazon en Nestlé. Die aandelen leverden in het derde kwartaal een rendement van 5,7 procent op. Daarnaast steken ze geld in obligaties en vastgoed.

Het beleggingsfonds wordt beheerd door de Noorse centrale bank en is ook een belangrijke investeerder in Nederlandse staatsobligaties en aandeelhouder van veel Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.