Topman Nissan weg om fraudezaak

Topman Hiroto Saikawa van Nissan Motor treedt af in verband met een beloningsschandaal bij het Japanse autoconcern. Saikawa legt volgende week maandag zijn functie als bestuursvoorzitter neer.

Vorige week gaf Saikawa toe dat er is gefraudeerd bij het uitkeren van dividend over zijn aandelen in het bedrijf. Hij verklaarde de te veel ontvangen winst terug te geven aan zijn werkgever. Het zou daarbij gaan om 90 miljoen yen omgerekend 760.000 euro, zo bleek uit intern onderzoek. De taken van Saikawa zullen op tijdelijke basis worden waargenomen door operationeel directeur Yasuhiro Yamauchi.

Nissan startte het onderzoek nadat voormalig directeur Greg Kelly van het bedrijf de topman eerder dit jaar beschuldigde van de fraudezaak. Kelly werd november in Japan gearresteerd op verdenking van fraude, net als voormalig topman Carlos Ghosn van Nissan. Saikawa zei zelf niet achter de fraude te zitten. Hij wijst daarbij op fouten van zijn personeel in de kwestie.