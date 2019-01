Topman modemerk Scotch & Soda doet stap terug

Dirk-Jan Stoppelenburg vertrekt als topman van modemerk Scotch & Soda. Hij wil meer tijd met zijn familie doorbrengen en gaat verder als voorzitter van het Nederlandse bedrijf. Hij volgt in die rol Michiel Witteveen op, die wel aanblijft als commissaris.

Scotch & Soda is een zoektocht begonnen naar een nieuwe topman. Stoppelenburg begeleidt die zoektocht. Tot zijn opvolger is gevonden, blijft Stoppelenburg dan ook gewoon aan.

Stoppelenburg was vijf jaar topman van Scotch & Soda. Onder zijn leiding groeide het bedrijf uit tot een internationaal modemerk dat in ruim zeventig landen wordt verkocht. Het bedrijfsresultaat bedroeg in het gebroken boekjaar 2017/2018 circa 52 miljoen euro.