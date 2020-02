Topman LinkedIn kondigt vertrek aan

Topman Jeff Weiner van LinkedIn geeft de dagelijkse leiding bij het zakelijke sociale netwerk uit handen. Met ingang van juni neemt Ryan Roslansky de positie van topman over. Weiner blijft nog wel betrokken, in de rol van uitvoerend voorzitter.

Weiner stond elf jaar aan het roer en wil zich komende tijd meer kunnen bezighouden met projecten buiten LinkedIn. Hij was al topman voordat LinkedIn in 2016 voor meer dan 26 miljard dollar werd ingelijfd door Microsoft. De laatste jaren is het sociale netwerk een zelfstandig onderdeel van dat veel grotere techconcern.

Het vertrek van Weiner zat er al een tijdje aan te komen. Meestal vertrekt de zittende bestuurder bij een overgenomen bedrijf na twee tot drie jaar. Opvolger Roslansky werkt ook al een hele tijd bij LinkedIn. Hij zal straks direct gaan rapporteren aan Microsoft-baas Satya Nadella.