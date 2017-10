Topman KPN vertrekt volgend jaar

Topman Eelco Blok vertrekt volgend jaar bij KPN. Hij zal worden opgevolgd door Maximo Ibarra, heeft het telecombedrijf aangekondigd.

Blok werkt al jaren voor KPN en is er sinds 2011 de hoogste baas. Hij vindt het nu tijd voor wat anders. Blok maakt zijn tweede termijn als bestuursvoorzitter nog af en draagt bij de aandeelhoudersvergadering op 18 april 2018 het stokje over.

Blok wordt bij KPN geroemd om zijn „persoonlijke gedrevenheid”. „Bovendien heeft Eelco door middel van een aantal slimme acquisities belangrijke innovatie van buiten naar KPN gehaald”, benadrukt president-commisssaris Duco Sickinghe.

Bloks opvolger Ibarra heeft de Colombiaanse en Italiaanse nationaliteit. Hij gaf hiervoor leiding aan het Italiaanse telecombedrijf Wind. Volgens Sickinghe is hij een „dynamische leider” en tevens een „echte klantenman”. Wind is onder hem gefuseerd met H3G waarmee met Wind Tre een grote aanbieder van mobiele en vaste diensten in de Italiaanse markt ontstond. Wind Tre bedient meer dan 30 miljoen mobiele klanten en is goed voor een jaarlijkse omzet van ongeveer 6,5 miljard euro.

Bij KPN gaat Ibarra een basissalaris van 935.000 euro per jaar verdienen. Ook kan hij aanspraak maken op variabele beloningsregelingen. Voorafgaand aan zijn benoeming wordt hij vanaf 15 januari als adviseur aangesteld „om een soepele overgang te bewerkstelligen”. Daarvoor krijgt hij ook nog eens een compensatie van 200.000 euro in contanten en 200.000 euro in aandelen.