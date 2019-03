Topman KLM bekritiseert vliegtaks regering

„De Nederlandse Staat zit zijn staatsdeelneming in Air France-KLM dwars met een vliegbelasting.” Dat zegt KLM-topman Pieter Elbers donderdag in een gesprek met De Telegraaf.

„Straks zitten er meer belastingen op een vliegticket dan de werkelijke kosten”, zei de topman. De regering wil tweehonderd miljoen euro ophalen met de vliegtaks, waarvan de KLM circa honderdvijftig miljoen voor rekening moet nemen. Volgens Elbers eet deze belasting samen met bestaande heffingen straks naar schatting 30 procent van de KLM-winst op.

In Nederland is al afgesproken per 2021 een vliegtaks van 7 euro per ticket voor alle bestemmingen in te voeren. „We gaan daarmee door maar als er eerder een Europese taks zou komen dan zijn we bereid ons aan te passen. We kunnen het beter samen doen”, zei staatssecretaris Snel van Financiën erover.

Een aantal lidstaten, waaronder Frankrijk en Duitsland, heeft al een vliegbelasting. Elbers pleitte woensdag samen met zijn collega’s voor een slimmere Europese oplossing, namelijk met efficiëntere vliegroutes.