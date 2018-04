Topman in vleessector stapt over naar Vion

Topman Ronald Lotgerink van vleesbedrijf Zwanenberg Food Group stapt over naar de eveneens Nederlandse branchegenoot Vion. Hij volgt per 1 september Francis Kint op, die eind maart bekendmaakte Vion te verruilen voor het Belgische voedingsmiddelenbedrijf Ter Beke.

Het bestuur van Zwanenberg zegt het vertrek te betreuren, maar gunt Lotgerink de overstap naar een van de grootste vleesbedrijven van Europa. Zwanenberg gaat op zoek naar een vervanger. De taken van Lotgerink worden tijdelijk overgenomen door voorzitter Aldo van der Laan.

Zwanenberg is met een jaaromzet van 400 miljoen euro en 1600 medewerkers een belangrijke speler op de Europese markt voor vleesconserven en -snacks. Het bedrijf nam onlangs de Unox-fabriek in Oss over van Unilever. Die deal ging gepaard met de nodige ophef over arbeidsvoorwaarden van fabrieksmedewerkers.

Ook bij Vion rommelde het lange tijd, onder meer door voedselschandalen, maar daar bracht de vertrokken topman Kint weer rust in de tent. Vion heeft een jaaromzet van 5,1 miljard euro. Er werken zo’n 11.800 mensen.