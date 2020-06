Topman geplaagd betalingsbedrijf Wirecard stapt op

Markus Braun stapt per direct op als topman van betalingsbedrijf Wirecard. Dat meldde het Duitse bedrijf dat wordt beschuldigd van boekhoudfraude in een verklaring. Braun wordt op tijdelijke basis opgevolgd door James Freis, die eerder deze week in het bestuur van de onderneming werd benoemd.

Wirecard staat onder druk nadat het bedrijf de publicatie van zijn jaarverslag over 2019 uitstelde. Accountantskantoor EY zegt aanwijzingen te hebben gevonden voor fraude bij het bedrijf, met een gat in de financiën van bijna 2 miljard euro. De problemen zorgden onder meer voor een uitverkoop van het aandeel. Donderdag verloor Wirecard 60 procent aan beurswaarde. Op vrijdag zette het verval door met een daling van bijna 44 procent.

Wirecard zei eerder aangifte te doen van de fraude en verklaarde dat het bedrijf mogelijk slachtoffer is van „gigantische oplichting”. Vorige week deden Duitse autoriteiten nog invallen bij het bedrijf, op zoek naar informatie van bestuursleden van de onderneming.

De Britse zakenkrant Financial Times zette vorig jaar documenten van het bedrijf online waaruit volgens de krant blijkt dat Wirecard cijfers over winst en omzet op frauduleuze wijze heeft opgekrikt. De verdenkingen van gesjoemel draaien om een partnerbedrijf van Wirecard uit Dubai.

Wirecard ontkende de boekhoudfraude stellig en huurde accountant KPMG in om onafhankelijk onderzoek te doen. KPMG verklaarde in april nog geen misstanden te zien, maar zei wel dat niet alle informatie beschikbaar was.