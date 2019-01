Topman gaat weg bij Reckitt Benckiser

Topman Rakesh Kapoor vertrekt aan het einde van het jaar bij de Britse producent van medicatie, schoonmaakmiddelen en drogisterijartikelen Reckitt Beckiser (RB). Dat maakte het concern woensdag bekend.

De 60-jarige Kapoor stond meer dan acht jaar aan het roer bij de onderneming en is al 32 jaar in dienst bij het bedrijf. Hij volgde destijds de Nederlander Bart Becht op. Becht werd in 1995 topman van het Duitse bedrijf Benckiser. Hij bracht het bedrijf naar de beurs en het veranderde door een fusie met de Britse branchegenoot Reckitt & Coleman in Reckitt Benckiser, waar hij tot 2011 leiding aan gaf.

Reckitt Benckiser is bekend van merken als Durex, Vanish, Calgon en Clearasil. Enkele jaren terug werd onder leiding van Kapoor babyvoedingsmaker Mead Johnson Nutrition overgenomen en hij verdeelde de onderneming onder in een onderdeel met een focus op Health en een tak Home Care. Dat veroorzaakte speculatie over een splitsing van de onderneming.

De afgelopen jaren verliepen sowieso tumultueus. Reckitt had te maken met een grote cyberaanval en mislukte productintroducties. Ook was er een groot productieprobleem bij het maken van babyvoeding. Een en ander zette de prestaties flink onder druk.

Reckitt Benckiser gaat, intern en extern, op zoek naar een opvolger voor Kapoor.