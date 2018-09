Topman Fugro al na enkele maanden weg

Topman Øystein Løseth van bodemonderzoeker Fugro treedt na enkele maanden al weer terug. Volgens het beursgenoteerde bedrijf heeft de beslissing te maken met persoonlijke redenen. De Noor had pas sinds eind april de leiding bij de onderneming.

Løseth wordt per 1 oktober opgevolgd door Mark Heine, die al jaren bij Fugro werkt. Hij blijft tot het einde van het jaar wel als adviseur bij de onderneming betrokken. De zestigjarige Løseth heeft in het verleden ook aan het hoofd gestaan van het Nederlandse energieconcern Nuon, dat in 2009 werd overgenomen door het Zweedse Vattenfall. Ook was hij topman van Vattenfall zelf en voorzitter bij het Noorse olie- en gasconcern Equinor, voorheen Statoil.

Een woordvoerder van Fugro noemde het vertrek van Løseth „ongelofelijk vervelend”. Hij wilde de persoonlijke redenen niet toelichten, maar stelde wel dat Løseth zelf zijn ontslag heeft ingediend. Er zal dan ook geen sprake zijn van een vertrekvergoeding.

Heine begon in 2000 bij Fugro als landmeetkundige. Later klom hij op bij het bedrijf en in 2015 trad hij toe tot het bestuur, waar hij momenteel verantwoordelijk is voor de maritieme divisie. Fugro zal de aandeelhouders over de benoeming van Heine overigens niet bijeenroepen. Dat is niet nodig, omdat de aandeelhouders een paar jaar terug al goedkeuring gaven over Heines toetreding tot het bestuur.

Fugro presenteerde in augustus onder leiding van Løseth nog sterke cijfers over de eerste helft van dit jaar. Het bedrijf profiteerde daarbij van groei bij zijn diensten aan de offshore windsector, infrastructuur- en gebouwenmarkt en van het geleidelijke herstel in de olie- en gasindustrie.