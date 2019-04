Topman Eindhoven Airport aan de slag op Aruba

Eindhoven Airport moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. De huidige directeur Joost Meijs vertrekt in september om leiding te geven aan de luchthaven van Aruba. Wie hem in Eindhoven gaat opvolgen, is nog niet bekend.

Meijs werkt dertien jaar bij Eindhoven Airport, waar hij in 2008 werd benoemd tot hoogste leidinggevende. De afgelopen jaren groeide de luchthaven van 1 miljoen passagiers in 2006 naar een geschatte 6,5 miljoen dit jaar. Meijs besloot afgelopen najaar het groeitempo te matigen en meer aandacht te geven aan zaken als kwaliteit en omgeving.

Aruba gaat Meijs de scepter zwaaien over het Queen Beatrix International Airport, waar hij door samenwerkingspartner Schiphol is benoemd tot topman. Hij moet daar onder meer een vijfjarig investeringsprogramma ter waarde van 300 miljoen dollar in infrastructuur in goede banen leiden.