Topman Deutsche Bank zegt dat hij aanblijft

Topman John Cryan van Deutsche Bank heeft een verklaring uitgegeven om geruchten te ontzenuwen dat de bank op zoek is naar een vervanger. „Ik blijf toegewijd aan de bank en aan het pad dat we drie jaar geleden zijn ingeslagen”, liet hij weten in een uitgelekte boodschap aan medewerkers.

Dinsdag doken berichten op dat Cryan onder druk staat door de zwakke prestaties van de grootste bank van Duitsland en de dalende beurskoers. Het contract van de Britse Cryan loopt nog tot 2020, maar er zou worden gekeken naar verschillende kandidaten om hem te vervangen.

Cryan weersprak ook dat hij in de clinch zou liggen met president-commissaris Paul Achleitner over de strategische koers van Deutsche Bank. Er zou geen verschil van inzicht zijn.