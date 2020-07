Topman Daimler: beloning topmanagers moet fors omlaag

De beloningen van topmanagers bij het Duitse autoconcern Daimler en andere autobedrijven zullen „drastisch” moeten worden verlaagd als zij de coronacrisis willen overleven. Dat zei topman Ola Källenius van het moederbedrijf van Mercedes-Benz. Ook dreigen volgens hem nog meer banen verloren te gaan in de autosector vanwege de impact van de virusuitbraak op de autoverkopen.

Ook de salarissen van gewone werknemers bij Daimler zoals bij assemblage zullen omlaag moeten, al is de geste minder sterk dan bij topmanagers, aldus Källenius in een videoconferentie van de grote Duitse vakbond IG Metall. Hij spreekt van „pijnlijke ingrepen” die nodig zijn om de „grimmige realiteit” voor Daimler en de gehele autosector financieel het hoofd te kunnen bieden en in de toekomst investeringen in nieuwe technologie te kunnen doen.

Daimler was voor de virusuitbraak al bezig duizenden banen te schrappen, maar volgens de topman zullen verdere ingrepen waarschijnlijk nodig zijn. Vakblad Automobilwoche meldde vorige week dat er mogelijk de komende jaren nog eens 10.000 arbeidsplaatsen verloren kunnen gaan bij het bedrijf uit Stuttgart. Daimler noemde die berichtgeving „speculaties”. Aan het einde van 2019 had Daimler wereldwijd bijna 300.000 mensen in dienst.

Volgende week vindt de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Daimler plaats. Het wordt de eerste algemene vergadering onder leiding van de Zweedse Källenius sinds hij in mei vorig jaar het roer overnam van Dieter Zetsche. Op de beurs is het aandeel Daimler dit jaar flink in waarde gedaald door de malaise in de auto-industrie vanwege corona.