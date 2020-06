Topman CrossFit vertrekt na omstreden uitlatingen over Floyd

Oprichter en topman Greg Glassman van het Amerikaanse fitnessbedrijf CrossFit heeft zijn vertrek aangekondigd, melden Amerikaanse media. Hij stapt op nadat hij in opspraak raakte vanwege een aantal omstreden uitlatingen over de dood van George Floyd. De uitvaart van de zwarte Amerikaan die door politiegeweld om het leven kwam was dinsdag.

Glassman kwam in opspraak door een reactie op een bericht op Twitter van een onderzoekscentrum van de University of Washington, dat het gevaar van racisme voor de volksgezondheid onder de aandacht bracht. De CrossFit-topman reageerde daarop met de woordspeling „Floyd-19”. Daarmee koppelde hij de ziekte Covid-19 aan George Floyd. Later bood het bedrijf publiekelijk excuses aan.

Dinsdag werd bekend dat verschillende Nederlandse sportscholen de banden met het bedrijf verbreken vanwege de uitlatingen van Glassman. Die kostten CrossFit eerder al een lucratieve samenwerking met sportkledingmerk Reebok.