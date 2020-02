Topman Credit Suisse zwaait af met mooie winstcijfers

Scheidend topman Tidjane Thiam van Credit Suisse kan op zijn laatste werkdag sterke winstcijfers presenteren. De Zwitserse bank heeft het roerige jaar 2019 afgesloten met een winst van 3,4 miljard frank (3,2 miljard euro), een stijging met ruim twee derde ten opzichte van 2018.

Credit Suisse is in opspraak geraakt door een spionageschandaal. De bank liet de voormalige chef van de vermogensbeheerdivisie, Iqbal Khan, na zijn vertrek naar concurrent UBS schaduwen door privédetectives. Gevreesd werd dat hij bankiers wilde weglokken bij zijn oude werkgever.

Khan verliet Credit Suisse afgelopen zomer, naar verluidt na een conflict met zijn baas. De twee zouden begin vorig jaar slaande ruzie hebben gekregen op een feestje. Thiam kondigde vorige week zijn vervroegde vertrek aan. De Ivoriaan krijgt met Thomas Gottstein een opvolger uit eigen gelederen.

Thiam werd in 2015 de hoogste baas bij Credit Suisse. Onder zijn leiding is een stevige reorganisatie doorgevoerd om kosten te besparen. Ook is de nadruk meer komen te liggen op vermogensbeheer voor rijke klanten. De bank plukte in 2019 voor het eerst een heel jaar lang de vruchten van die ingrepen.

„Ik ben trots op wat Credit Suisse tijdens mijn bewind heeft bereikt”, aldus Thiam. De resultaten laten volgens hem zien dat de bank „duurzaam winstgevend” is. In de jaren voor zijn aantreden werd Credit Suisse geplaagd door schandalen rond fraude en belastingontduiking. Die kostten de bank miljarden aan boetes en schikkingen.