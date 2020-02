Topman Credit Suisse treedt af na spionageschandaal

Topman Tidjane Thiam van Credit Suisse neemt afscheid van de Zwitserse bank. Hij treedt per 14 februari af. Het is nog niet duidelijk of het vertrek van Thiam, die sinds 2015 de scepter zwaaide bij Credit Suisse, verband houdt met het recente spionageschandaal bij de bank.

De afgelopen tijd raakte Credit Suisse in opspraak vanwege een opdracht om ex-topbankier Iqbal Khan te schaduwen. Hij werd achtervolgd door privédetectives nadat hij overstapte naar concurrent UBS. De vrees leefde dat Khan bankiers wilde weglokken bij zijn oude werkgever. De kwestie kostte de kop van operationeel directeur Pierre-Olivier Bouée, die de order tot bespieding zou hebben gegeven. Thiam wist vermoedelijk niet van de spionageopdracht. Khan vertrok wel onverwacht bij Credit Suisse na een vermeend conflict met Thiam.

Credit Suisse heeft al een vervanger voor Thiam gevonden. Thomas Gottstein wordt de nieuwe topman. Hij staat momenteel aan het hoofd van de Zwitserse tak van Credit Suisse.