Topman Commerzbank is bereid zijn functie neer te leggen

Topman van de Duitse Commerzbank Martin Zielke is bereid om zijn functie neer te leggen als de raad van commissarissen dat beter acht voor de toekomst van de bank. De raad stemt daarover op 8 juli. Verder maakte president-commissaris Stefan Schmittmann bekend dat hij gaat opstappen.

Zielke is bereid tot uiterlijk eind dit jaar in zijn functie te blijven. De raad van commissarissen moet in het geval van een akkoord voor zijn vertrek als directeur besluiten over een geschikte einddatum. Schmittmann blijft in zijn huidige rol tot 3 augustus aan.

De directie van Commerzbank kwam de laatste tijd onder grote druk te staan van zijn aandeelhouders. Met name grootaandeelhouder Cerberus Capital Management verwijt de leiding van de bank een mislukt beleid te voeren. De kritiek heeft onder meer betrekking op de kosten en de rentabiliteit.

Naar verluidt was Zielke al bezig met plannen voor een grootscheepse reorganisatie, waarbij mogelijk tot 7000 banen zouden verdwijnen. Ook zouden zo’n 400 bankfilialen voorgoed op slot gaan.