Topman Blokker vertrekt

Casper Meijer stapt eind juni op als bestuursvoorzitter van Blokker Holding en als directeur van winkelketen Blokker. Hij heeft een verschil van inzicht met de commissarissen en de aandeelhouders over de snelheid van de veranderingen bij het winkelconcern en de „onderliggende financiële resultaten”.

Blokker ondergaat sinds vorig jaar grote strategiewijzigingen. Daarbij richt het bedrijf zich volledig op de Blokker-keten en worden andere winkelbedrijven verkocht. „De verwachtingen waren dat het wat sneller zou gaan”, zegt een woordvoerster over de koerswijziging. Of dat de verwachtingen van Meijer, de aandeelhouders, de commissarissen of van alle drie waren, wilde ze niet zeggen. Op vragen over de financiële resultaten ging Blokker eveneens niet in.

De koerswijziging ging gepaard met het sluiten van honderden winkels, het schrappen van bijna 2000 banen en het verkopen van winkelbedrijven als Xenos en Intertoys. Door zich volledig te richten op slechts één winkelformule, Blokker, denkt het bedrijf beter en sneller te kunnen inspelen op de veranderde wensen van consumenten. Dat is nodig om in een zeer concurrerende markt het hoofd boven water te houden. De houdstermaatschappij Blokker Holding houdt op termijn helemaal op te bestaan.

Meijer was sinds januari 2016 topman van Blokker Holding en sinds augustus 2017 van Blokker. Daarvoor was hij onder meer actief voor Unilever en Ahold. Vanaf juli zal Michiel Witteveen zijn taken gaan waarnemen. Witteveen is nu voorzitter van de raad van commissarissen van Blokker Holding. Het vertrek van Meijer heeft volgens het bedrijf geen gevolgen voor het uitvoeren van de plannen.