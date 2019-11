Topman BAM niet tevreden met stikstofplan

Topman Rob van Wingerden van bouwconcern BAM is niet tevreden met de woensdag onthulde kabinetsmaatregelen tegen de stikstofcrisis. „Er zijn nog duidelijk zorgen of het genoeg is en of het snel genoeg is”, zei hij in een interview op Radio 1.

„Er moet nog een hoop gebeuren”, zei hij over de drie aangekondigde maatregelen die stilgelegde woningprojecten én infrastructuurprojecten weer op gang moeten helpen. „Voor de huizen is het mogelijk genoeg, maar voor de infra denken we dat het echt onvoldoende is.”

Van Wingerden wijst erop dat de maatregelen nog door de Eerste en Tweede Kamer moeten worden geloodst. Dat kost een hoop tijd. Vooral kleinere bedrijven in de bouw krijgen daar snel last van. „Als deze plannen nog uitgewerkt moeten worden, dan vliegen de weken zo niet maanden voorbij. Daar hebben niet alle bedrijven de tijd voor.”