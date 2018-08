Topman Audi moet in cel blijven

De gearresteerde topman van het Duitse automerk Audi, Rupert Stadler, moet in de cel blijven. Een rechtbank in München heeft zijn bezwaren tegen opsluiting en verzoek voor vrijlating afgewezen.

Stadler zit nu al acht weken vast in een gevangenis in Augsburg voor ondervraging over zijn rol in het dieselschandaal. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels. Hij werd medio juni opgepakt uit vrees dat hij met bewijsmateriaal kan knoeien of getuigen kan beïnvloeden. Volgens de rechtbank zijn er sterke verdenkingen tegen Stadler.

Stadler is momenteel tot nader order vrijgesteld van zijn verplichtingen bij Audi. De Nederlander Bram Schot werd benoemd tot tijdelijk opvolger van Stadler bij het automerk.