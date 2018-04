Topman Apple op bezoek bij Trump

Topman Tim Cook van iPhone-maker Apple heeft woensdag een ontmoeting met president Donald Trump in het Witte Huis. Er wordt vooral gepraat over handel, met het oog op het oplopende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De Amerikaanse president had in een tweet al gezegd uit te kijken naar het bezoek van Cook. „We gaan praten over veel onderwerpen, waaronder hoe de VS oneerlijk wordt behandeld al vele jaren, door veel landen, met handel.” In het verleden uitte Trump geregeld kritiek op Apple omdat veel van de producten van het technologieconcern in China worden gemaakt. Hij wil dan ook dat Apple veel producten voortaan in eigen land gaat bouwen.

Trump kondigde de afgelopen tijd een reeks importheffingen tegen China aan. Cook gaf eerder aan juist ontspanning te willen in de relaties tussen de VS en China met meer vrije handel. China behoort tot de belangrijkste markten van Apple.