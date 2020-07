Topman: ANVR gaat optreden tegen wanbetalers

Reisbrancheorganisatie ANVR gaat te midden van de coronacrisis optreden tegen wanbetalers. ANVR-leden die hun contributie over dit jaar nog niet hebben betaald, krijgen nog twee weken de tijd om dat alsnog te doen. Daarna worden wanbetalers geschorst als lid, heeft ANVR-topman Frank Oostdam gezegd in gesprek met vakmedium TravMagazine.

„Ik snap dat bedrijven het moeilijk hebben, maar de ANVR heeft de afgelopen periode keihard gewerkt voor het ledenbelang, veel informatie gegeven en veel overuren gemaakt. Als je lid bent van de club moet je meebetalen”, aldus Oostdam.

Volgens Travmagazine was de uiterste betaaldatum voor de factuur van dit jaar 30 juni. Hierop geldt vanwege de coronacrisis een korting van 25 procent. Inmiddels heeft de ANVR circa 75 procent van de totale jaarcontributie binnen.

De reisbranche heeft het zwaar door de coronacrisis. In het interview stelt Oostdam dat de ANVR als organisatie eveneens last heeft van de huidige economische omstandigheden. Waarschijnlijk zullen er bij de vereniging ook nog banen geschrapt gaan worden, maar de details hierover zijn nog niet bekend. „Circa 60 procent van onze kosten zijn personeelskosten, dus dat ligt voor de hand. Ook wij beraden ons wat we als organisatie gaan doen en welke bezetting daarbij hoort.”