Topman Anbang tijdelijk uit de running

Topman Wu Xiaohui van de Chinese verzekeraar Anbang kan vanwege „persoonlijke redenen” tijdelijk zijn functie niet uitvoeren. Dat meldde het moederbedrijf van het Nederlandse Vivat woensdag in een verklaring. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door collega-managers.

De aankondiging van Anbang volgt op berichten dat Wu door de politie zou zijn gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Reden voor de arrestatie werd daarbij niet gemeld. Mogelijk heeft het te maken met het strengere toezicht op grote Chinese bedrijven die veel in het buitenland investeren om te voorkomen dat er te veel geld het land uitvloeit.

Anbang zette zich de laatste jaren op de kaart als grote investeerder buiten de eigen landsgrenzen. Zo kocht Anbang naast Vivat ook vastgoed en financiële dienstverleners in Europa en de VS. Anbang is onder meer de eigenaar van het Waldorf Astoria hotel in New York.