Topman Anbang beschuldigd van miljardenfraude

Voorzitter Wu Xiaohui van Anbang Insurance wordt ervan beschuldigd het meesterbrein te zijn achter de miljardenfraude bij het Chinese concern. Wu zou opdracht hebben gegeven voor gesjoemel met boekhoudregels bij het moederbedrijf van verzekeraar Vivat. Geld dat op slinkse wijze werd opgehaald gebruikte de voorzitter onder meer voor eigen gerief.

Hij is door een rechtbank in Shanghai in staat van beschuldiging gesteld. Toezichthouders stelden eerder al dat Anbang zich bezighield met illegale activiteiten die ook de financiële positie van het concern in gevaar hebben gebracht. Anbang zou onder meer via ongeautoriseerde verkopen van producten de kas met miljarden euro’s hebben gespekt.

De afgelopen tijd wordt door de regering in Peking hard opgetreden tegen corruptie. Anbang is de afgelopen jaren volop met miljardenovernames in het buitenland bezig geweest. Zo kocht het bedrijf naast Vivat ook vastgoed en financiële dienstverleners in Europa en de VS.