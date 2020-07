Topman AkzoNobel: voorlopig geen plannen voor grote overnames

Verfproducent AkzoNobel heeft voorlopig geen plannen voor grote overnames. Wel kijkt het bedrijf naar kleinere acquisities voor de tak voor decoratieve verf. Dat zei AkzoNobel-topman Thierry Vanlancker in een toelichting op de tweedekwartaalcijfers die eerder op de dag werden gepubliceerd.

Vanlancker zei dat AkzoNobel voorzichtig blijft met het trekken van de portemonnee vanwege de grote onzekerheid over de coronacrisis, ondanks de sterke balans van het bedrijf. Bij overnames zal het vooral gaan om toevoegingen die de kwaliteit van de onderneming moeten verbeteren in plaats van veel groter te worden. Zo kijkt het concern onder meer naar lokale toevoegingen in verschillende landen waaronder in Europa om in marktaandeel te groeien. „Daar kunnen we nog mooie stappen maken”, stelt Vanlancker.

Ook in China wil AkzoNobel de marktpositie verder versterken. Nu is het bedrijf vooral een grote speler in de grootste steden in China. Het bedrijf hoopt door versterking van het distributienetwerk ook in de middelgrote steden zijn aanbod verder uit te breiden.

Voor de divisie Performance Coatings bijvoorbeeld met lakken voor de auto-industrie en luchtvaartsector heeft AkzoNobel geen overnameplannen, verklaarde Vanlancker. Deze tak werd in het afgelopen kwartaal stevig geraakt door de crisis en de vooruitzichten voor herstel zijn erg onzeker. Vanwege alle onzekerheid door corona geeft AkzoNobel ook geen concrete prognoses voor de tweede helft van dit jaar.

Desinvesteringen van bedrijfsonderdelen zijn volgens de topman niet echt aan de orde, hooguit hele kleine dingen. De focus ligt volgens Vanlancker nu hoofdzakelijk op interne verbetering van de organisatie, onder meer door kostenbesparingen en andere maatregelen. „We blijven voorzichtig, want de crisis is nog niet voorbij. Maar langzaam krijgen we de glans die we verdienen”, verklaarde Vanlancker.