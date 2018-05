Topman Air France-KLM weg na stakingen

Topman Jean-Marc Janaillac van Air France-KLM stapt op. De Fransman verbond zijn lot aan een stemming van het personeel van Air France over een loonvoorstel van de luchtvaartmaatschappij. Een meerderheid wees het eindbod af.

Het concern kwam eerder op de dag met kwartaalresultaten. Die vielen flink lager uit, onder meer als gevolg van de stakingen. Kenners spraken zelfs van een winstalarm, omdat het grootste deel van de stakingskosten van tot nu toe 300 miljoen buiten het kwartaal vielen en dus later nog de kop opsteken. Ook wees Air France-KLM op de negatieve gevolgen van hogere brandstofprijzen en negatieve valuta-effecten.

Janaillac legt zijn functie woensdag neer. De dagelijkse leiding van de luchtvaartcombinatie komt in handen van Franck Terner, die ook leiding blijft geven aan Air France.

De stakingen zorgen al weken voor vluchtuitval bij Air France. De medewerkers vinden dat ze al tijden te weinig geld krijgen en willen daarom een significante loonsverhoging van 5 procent in één keer. De bonden verwierpen eerder al de plannen van het bestuur van Air France voor een loonsverhoging in stappen.

De luchtvaartmaatschappij trachtte de bonden te omzeilen door het loonvoorstel zelf aan de medewerkers voor te leggen. In een elektronische stemming verwees 55,44 procent van hen de plannen naar de prullenbak. Dik 80 procent van stemgerechtigde medewerkers bracht een stem uit. Air France-KLM laat weten dat het voorstel nu ook echt van tafel is.

De Franse pilotenvakbond SNPL liet weten het besluit van Janaillac te betreuren en noemde hem een „goede topman”. De verschillende bij Air France betrokken vakbonden komen nog deze avond bijeen om een gezamenlijk standpunt in te nemen. De Nederlandse pilotenbond VNV benadrukte dat het per definitie fout is om als werkgever de bonden te passeren. „Het is te hopen dat er nu een nieuwe topman komt bij Air France-KLM die zich dat wel realiseert.”

De Franse premier Edouard Philippe waarschuwde eerder dat Air France-KLM een turbulente tijd tegemoet gaat bij een vertrek van Janaillac. Een bedrijf dat de baas ziet vertrekken in dergelijke omstandigheden lijkt hem niet de beste oplossing. Philippe noemde de stellingname van de topman desondanks een „moedige positie”.