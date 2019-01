Topman AF-KLM bang voor hogere tarieven

Topman Ben Smith van Air France-KLM is bang dat de geplande privatisering van de Franse luchthavenuitbater ADP leidt tot hogere tarieven voor luchtvaartmaatschappijen. Die zouden door Air France doorberekend moeten worden aan klanten, met hogere ticketprijzen en verminderde concurrentiekracht als gevolg.

Die concurrentiekracht hangt volgens Smith samen met het economische klimaat waar Air France zich in bevindt. Franse belastingen en sociale premies maken daar volgens de Canadees deel van uit.

Smith deed zijn uitspraken in een hoorzitting in de Franse Senaat. Ook voorzitter Anne-Marie Couderc sprak daar. Zij liet weten dat Air France-KLM probeert de dialoog met ADP, dat de belangrijkste Parijse luchthavens als Charles de Gaulle en Orly in handen heeft, te verbeteren.

Smith vond verder dat klanten van Air France last hebben van politiecontroles en problemen bij de douane. Hij wees erop dat de reizigers van Air France-KLM op Schiphol dergelijke problemen niet ondervinden. Verder zei hij dat de integratie van prijsvechter Joon in Air France in juli moet zijn afgerond.