Topjaar voor cosmeticamerk L’Oréal

Cosmeticamerk L’Oréal heeft in 2019 zijn beste jaar in meer dan een decennium gehad. Het Franse bedrijf voerde de omzet op vergelijkbare basis met 8 procent op. Werden overnames en wisselkoersverschillen wel meegerekend, dan viel de omzet zelfs bijna 11 procent hoger uit. Merken als L’Oréal Paris, Lancôme, Kiehl’s La Roche-Posay en Kérastase voerden de omzetgroei aan, net als de luchtjes- en make-up van luxemerken Yves Saint Laurent en Giorgio Armani.

Bij alle divisies ging het L’Oréal voor de wind en ook in de meeste regio’s zette het cosmeticaconcern meer af. Tegenvallende make-upverkopen in Noord-Amerika leverden in die regio wel een kleine omzetdaling op. In de opkomende markten zat de meeste groei in de regio Azië en Oceanië en dan met name in China. Door eerdere kostenbesparingen wist L’Oréal meer geld te investeren en ook winstgevender te worden.

De omzet over heel 2019 kwam uit op 29,9 miljard euro, tegen 26,9 miljard euro een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 4,4 miljard euro, waar dat in 2018 nog 4 miljard euro was.

L’Oréal denkt dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China en de maatregelen om verspreiding te voorkomen hun weerslag zullen hebben op de markt voor schoonheidsproducten, maar het bedrijf kan nog niet inschatten hoe groot die impact zal zijn. Op basis van onder meer de uitbraken van SARS en MERS denkt L’Oréal dat de verkopen na een periode van verstoring sterker zullen zijn dan daarvoor.