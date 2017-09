Topfunctie Gerhard Schröder bij Rosneft

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is verkozen tot president-commissaris van het Russische staatsoliebedrijf Rosneft. De 73-jarige oud-politicus is al langer op hoog niveau actief in de olie- en gassector in Rusland en geldt als een goede bekende van president Vladimir Poetin.

Schröders benoeming bij een bedrijf dat op de sanctielijst van de Europese Unie staat, is zeer tegen de zin van zijn voormalige partij, de sociaal-democratische SPD. Toen zijn kandidatuur vorige maand bekendwerd, distantieerde partijleider Martin Schulz zich openlijk van hem. Ook CDU-bondskanselier Angela Merkel toonde zich kritisch.

Rosneft-topman Igor Setsjin prees Schröder vrijdag hoogstpersoonlijk aan bij de aandeelhouders, waarvan de Russische overheid veruit de grootste is. Ook hij behoort tot de kring van vertrouwelingen rond Poetin. Geen andere Duitse leider in de geschiedenis is zo loyaal geweest aan Rusland, verzekerde Setsjin.

Schröder was bondskanselier van Duitsland tussen 1998 en 2005. Uit die tijd stamt ook zijn vriendschap met Poetin. Na zijn vertrek als regeringsleider aanvaardde hij een commissariaat bij Nord Stream, een consortium onder leiding van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom dat werkte aan een rechtstreekse gaspijpleiding tussen beide landen.

Het contract voor die pijpleiding werd getekend slechts enkele weken voordat Schröder bij de parlementsverkiezingen werd verslagen door Merkel. Een van zijn laatste wapenfeiten als bondskanselier was het tekenen van een omstreden overheidsgarantie ter waarde van 1 miljard euro op leningen die voor het project moesten worden afgesloten.