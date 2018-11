Topdrukte bij webwinkel YourSurprise

Vele tienduizenden cadeautjes vinden de komende weken vanuit Zierikzee hun weg naar zestien Europese landen. De laatste weken van het jaar zijn goed voor 30 procent van de jaaromzet van YourSurprise. De webwinkel groeit snel maar blijft gaan voor kwaliteit.

Het klinkt een beetje als een jongensdroom. Wouter de Vries (39) en Gerbrand Verton (38) besloten na hun studies terug te keren naar hun geboorteplaats en daar een bedrijf te beginnen. Ze begonnen op een zolderkamertje van twintig vierkante meter, vertelt De Vries. „Onder de naam YourSurprise boden we via onze website een gepersonaliseerd liedje aan. Dat werd geautomatiseerd vervaardigd, geheel naar de wensen van de klant. Een uniek cadeau dat we maakten zonder geld, kennis en zangtalent.”

YourSurprise groeide uit tot een online cadeauwinkel, waaraan steeds nieuwe producten worden toegevoegd. „We hebben onze website voor verschillende landen vertaald en al ons geld en onze creativiteit in het bedrijf gestopt.”

Emotionele waarde

Het assortiment cadeaus is nu heel breed. YourSurprise werkt onder meer samen met merken als Dove en Zwitsal. „Voorop staat de emotionele waarde”, benadrukt De Vries. „Tal van artikelen kun je overal kopen, maar wij willen geen dozenschuiver worden. We maken een cadeau echt persoonlijk. Dat kan door iets op een artikel af te drukken, bijvoorbeeld een foto van de betrokkene. Ook hebben we artikelen met een licentie, die kun je alleen bij ons kopen.”

Favoriete producten zijn mokken, telefoonhoesjes, wijnglazen en sieraden. Ook boeken, chocolade en tal van andere cadeaus heeft YourSurprise in het assortiment.

De zolderkamer werd al snel te klein nadat in 2006 de eerste medewerker in dienst was genomen. Twee keer verhuisde het bedrijf. Tegenwoordig is het gevestigd in een grote loods op een industrieterrein. Het aantal medewerkers nam toe tot 140.

In 2013 nam YourSurprise de online cadeauwinkel Kadoshop over van Post.nl. De omzet van het bedrijf in Zierikzee steeg tot ongeveer 25 miljoen euro in 2018.

De groei is nog niet ten einde. Volgend jaar wordt een nieuw pand gebouwd. De Vries laat op zijn telefoon het ontwerp zien. „Niet zo saai als dit gebouw en groot genoeg voor driehonderd collega’s”, zegt hij. „Met opties om in de toekomst verder uit te breiden.”

Vanaf het begin keken de twee compagnons over de grens. „We werken nu in zestien landen. Het is de bedoeling dat de komende jaren uit te breiden naar heel Europa.” En daarna? „We zouden verder kunnen. Maar dan niet meer met Zierikzee als startpunt.”

YourSurprise telt zestien websites, in negen talen. Dat aantal neemt verder toe. Om internationaal te kunnen werken, heeft YourSurprise ook werknemers uit andere landen in dienst genomen. „Er werken hier mensen van twaalf nationaliteiten.”

Hoewel er het hele jaar door voor tal van gelegenheden, jubilea en feestjes cadeaus worden besteld, staat de eindejaarsperiode met stip bovenaan. Meer dan de helft van de honderdduizenden klanten bestelt producten via de smartphone.

Investeerders

Regelmatig staan investeerders op de stoep die geld in YourSuprise willen steken, maar De Vries en Verton voelen daar niet voor. „We groeien tussen de 30 en 50 procent per jaar. We hopen dat de komende jaren vol te houden, maar wel met eigen middelen. Dat is zonder investeerder een hele inspanning maar we willen niet voor de korte termijn gaan.”

Op de eerste verdieping zijn de kantoren, op de begane grond worden de cadeautjes klaargemaakt voor verzending. De bezorging is uitbesteed.

E-commerce, productontwikkeling, printen, inpakken, klantenservice, inkoop, alles bevindt zich in één pand. „We vinden het belangrijk dat de verschillende teams met elkaar contact houden”, zegt De Vries. Volgens hem is die continue samenwerking doorslaggevend voor de kwaliteit. „Wat we bieden moet perfect zijn, zodat de klant terugkomt. Die moet „Wauw!” roepen als hij zijn bestelling uitpakt.”

Bedrijfsgegevens

Naam: YourSurprise

Waar: Zierikzee

Sinds: 2005

Activiteit: webshop in cadeauartikelen

Omzet: 25 miljoen euro