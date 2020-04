Topdrukte bij voorbereiders op 1,5 metereconomie

Het zijn drukke tijden voor bedrijven die winkels helpen aanpassen op de ‘1,5 metereconomie’, blijkt uit een rondgang. Waarschuwingstape en -lint zijn niet aan te slepen. Een drukker van kleding en textiel zegt door de orders van grootwinkelbedrijven overeind te blijven in een tijd waarin de normale klandizie wegvalt. En een bedrijf in winkelinrichtingen moet alle zeilen bijzetten om plexiglasplaten op maat te maken en te monteren.

Jobo Promotions kreeg recent een order van 50.000 hesjes met een tekst waarmee de klant wordt verzocht anderhalve meter afstand te houden in de winkels van Albert Heijn, Etos, Dirk van der Broek en DekaMarkt. „We hebben wel vaker grote orders, maar dit in één week was wel aanpoten”, vertelt Maarten van Cromvoirt van de drukker.

Het bedrijf met 28 medewerkers uit Kerkdriel doet goede zaken door de order, maar is beslist niet uit de zorgen. „Normaal begint nu de evenemententijd, maar de inkomsten daaruit vallen dus weg”, aldus Van Cromvoirt. „Normaal hebben we per jaar een orderwaarde van zo’n 2,5 miljoen euro. De order van de supermarkten was goed voor ongeveer een vijfentwintigste van onze omzet.”

Gerard Huisman is eigenaar van winkelinrichtingsbedrijf Instore ID. In drie dagen moest zijn bedrijf 2000 winkels van supermarktbedrijf Ahold voorzien van 7000 plexiglasplaten. „Dat was een prachtige uitdaging. Normaal werken we hier met 60 à 70 vaste krachten en 50 tot 100 ingehuurde mensen. Voor deze order werkten we met ongeveer 250 mensen en 160 busjes”, aldus Huisman. „En niemand die jammerde bij het overwerk. Deze order staat zeker in mijn top drie van krankzinnigste opdrachten.”

Huisman heeft onder meer ook Action, Blokker, HEMA en Spar in zijn klantenbestand. Ook zijn bedrijf is ondanks de monsterorder nog niet uit de zorgen. Instore ID heeft volgens hem te maken met een aantal uitgestelde opdrachten. „De order van Ahold was nog niet noodzakelijk om het hoofd boven water te houden, maar zeker prettig. We blijven daardoor op schema qua omzet.”

Een medewerker van het Hilversumse kantoor van tapefabrikant Tesa vertelt dat de voorraad zwart-geel waarschuwingstape, vaak gebruikt om looproutes en anderhalve meter afstand in rijen bij de kassa aan te geven, binnen twee weken de magazijnen uitvloog en nu op is. Ook rood-wit waarschuwingslint is uitverkocht. „Zo’n enorme vraag hadden wij niet voorzien”, zegt hij. „Normaal zingen we het met de voorraad uit tot medio mei. We wachten nu op nieuw materiaal.”