Topdrukte bij TUI-callcenter om Thomas Cook

Het speciaal ingerichte callcenter van TUI wordt overstelpt door telefoontjes van bezorgde vakantiegangers die via Thomas Cook of Neckermann een reis hebben geboekt. Garantiefonds SGR stelde met behulp van TUI dinsdagmorgen een speciaal telefoonnummer in om reizigers in het buitenland bij te staan.

Veelgehoorde klachten betreffen problemen met de accommodatie. Sommige hoteleigenaren eisen geld van vakantiegangers of dreigen reizigers uit het hotel te zetten. Verder zijn er ook veel vragen, zorgen en klachten over transfers naar de luchthaven.

De drukte wordt ook grotendeels veroorzaakt door consumenten die een vakantie geboekt hadden, maar nog niet op reis zijn. TUI benadrukt dat het nummer alleen is bedoeld voor reizigers die al op hun bestemming zijn en in de problemen zijn gekomen.