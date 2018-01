Topambtenaar: EU moet bedrijven beschermen

Nederlandse ondernemingen moeten beter worden beschermd tegen buitenlandse overnames. Maarten Camps, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) pleit daarom in het tijdschrift Economisch Statistische Berichten voor nieuwe Europese regels, die een eind moeten maken aan de huidige ongelijke situatie.

Terwijl de Europese Unie volgens Camps bijna geen belemmeringen opwerpt voor buitenlandse overnames, doen andere landen dat wel. Hij haalt onder meer de Verenigde Staten en China aan. „Bedrijven die zich in China vestigen, moeten zelfs voor minimaal de helft in Chinese handen zijn”, aldus Camps. „Dit belemmert Europese bedrijven om ook daar investeringen en overnames te doen.”

Nieuwe regels zijn daarom nodig, stelt Camps. „Ten eerste zouden de afspraken die er binnen de EU zijn om bij bedrijven overheidsinmenging en staatssteun tegen te gaan, breder moeten gelden - dus ook voor spelers uit derde landen.” Maar ook andersom moet Europa aandringen op verandering. Als er vanuit een bepaald land in Europa wordt geïnvesteerd, zou zo’n land „zich ook moeten openstellen voor overnames door Europese partijen”.

Het beschermen van zogenoemde vitale sectoren is in Europa vaak al op nationaal niveau geregeld. Maar Camps pleit ervoor ook op Europees niveau te kijken naar sectoren die van „strategisch economisch belang” zijn. „Deze sectoren zijn belangrijk voor onze innovatiekracht, omdat zij een fundamentele kennisbasis bieden. Clusters, zoals die in Eindhoven met de Technische Universiteit, ASML en Philips, zijn een belangrijke bron voor vernieuwing en toekomstige welvaart.”