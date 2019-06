Top Tata Steel Europe op de schop

De top van staalproducent Tata Steel Europe gaat op de schop. Topman Hans Fischer van Tata Steel Europe gaat eind deze week met pensioen. Ook financieel directeur N.K. Misra kondigde zijn vertrek aan. Hij werkt nog tot het einde van het jaar door.

Fischer zal worden opgevolgd door de Duitser Henrik Adam. Hij is nu nog commercieel directeur van de Europese tak van het Indiase bedrijf. Wel blijft Fischer nog tot en met september als adviseur verbonden aan de onderneming „om zorg te dragen voor een soepele overgang”. De opvolger van de Indiër Misra wordt zijn landgenoot Sandip Biswas. Biswas wordt wel al per 1 juli benoemd in het bestuur van Tata Steel Europe.

Het voormalige Nederlandse Hoogovens maakt deel uit van Tata Steel Europe. Het bedrijf was de afgelopen jaren bezig met een fusie met ThyssenKrupp, maar die liep stuk.