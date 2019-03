Top Surinaams bankwezen op bezoek bij DNB

Een delegatie van de top uit de Surinaamse bancaire sector brengt binnenkort een bezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB). Op de agenda staat onder meer de stand van zaken van de in april door Nederland in beslag genomen 19 miljoen euro. Dat zei de kersverse president van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, dinsdag. Het geld is naar verluidt in beslag genomen op verdenking van witwassen.

Van Trikt sprak tijdens zijn eerste persconferentie op het kantoor van de bank in Paramaribo. Van Trikt is de opvolger van Glen Gersie, die ruim een maand geleden op verzoek van de minister van Financiën is opgestapt als centrale bankier. De belangrijkste reden voor zijn vertrek was zijn weigering om geld te lenen aan de overheid. Deze vorm van monetaire financiering zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor de koopkracht van de Surinamers. Inmiddels is dit wel gebeurd.

Centrale bankier Van Trikt wil de Nederlandse autoriteiten uitleggen dat het geldverkeer in Suriname heel anders in elkaar zit dan in Nederland. Zo is er in Suriname nog een echte ‘cashcultuur’. Ook komen er veel euro’s het land binnen via Nederlandse familieleden en toeristen. Ook vanuit buurland Frans-Guyana is er een grote instroom van euro’s in contanten. Hierdoor wordt Suriname snel als een risicoland voor witwassen gezien, aldus Van Trikt. Hij heeft al afspraken gemaakt over Nederlandse hulp bij deze problematiek.