Top internetbedrijven gehoord

Een speciale commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hoort vanwege een onderzoek naar monopolisering en oneerlijke concurrentie de bazen van Amazon, Apple, Facebook en Google.

Het is de eerste keer dat ze alle vier tegelijk gehoord worden en voor Jeff Bezos van Amazon is het de eerste keer in een dergelijke hoorzitting. De anderen zijn Tim Cook van Apple, Mark Zuckerberg van Facebook en Sundar Pichai van Google.

Het onderzoek richt zich op de enorme omvang van de ondernemingen die ervan verdacht worden hun machtspositie in de sector en in de media te verstevigen door kleinere concurrenten te benadelen of uit te schakelen.

De juridische ‘antitrust’ subcommissie van het Huis vraagt zich ook af of deze eventuele oneerlijke concurrentie consumenten schade berokkent. De hoorzitting die om 18.00 uur Nederlandse tijd zou beginnen, wordt mogelijk via videoverbindingen gehouden in verband met de coronamaatregelen in de VS.

De voorzitter van de subcommissie, David Cicilline, is bekend als een fel criticus van het monopolie van de techreuzen. Hij noemde recent nog praktijken van Apple regelrechte snelwegroof.

Verklaring

De strategie van Facebook-baas Zuckerberg maakte hij zelf al vooraf bekend. Hij zei ter verdediging zullen aanvoeren dat zijn bedrijf wordt geconfronteerd met intense concurrentie. Ook zei hij op de groei van China als een internetsupermacht te zullen wijzen.

De schriftelijke getuigenis van Zuckerberg, die dinsdag openbaar werd gemaakt, stelt daarnaast dat Facebook op de Amerikaanse manier succesvol is geworden door met niets te beginnen en producten te leveren die mensen waardevol vinden.

Ook topman Bezos van Amazon liet dinsdag al van zich horen. Hij zei dat zijn bedrijf een klein deel van de totale retailmarkt inneemt en concurreert met retailers zoals supermarktgigant Walmart, die twee keer zo groot is.