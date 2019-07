Top aan het Comomeer voor wie meetelt

Elk jaar komen 200 topmensen uit de politiek en zakenwereld bij elkaar aan het Comomeer. Zij bespreken dan de actuele uitdagingen voor de wereld.

De naam van het stadje Cernobbio komt van een klooster (coenobium) dat er ooit heeft gestaan. Maar tegenwoordig doet weinig meer denken aan het Ora et Labora van de monnikken. Cernobbio staat nu gelijk aan luxe en rijkdom én aan het Forum Ambrosetti dat jaarlijks in september wordt gehouden. De belangrijkste mensen uit met name het internationale bedrijfsleven en de politiek komen dan bij elkaar.

Sinds de oprichting in 1975 heeft de conferentie staatshoofden, ministers, koningen, Nobelprijswinnaars en zakenmensen bijeengebracht om de actuele uitdagingen voor economie en samenleving in de wereld te bespreken.

Je zou het Forum het elegante zusje kunnen noemen van het Wereld Economisch Forum dat elk jaar in januari in het Zwitserse Davos wordt gehouden. Ook daar komen belangrijke wereldleiders bij elkaar.

Luxer

Maar het gaat er in Italië wel wat massaler en vooral wat luxer aan toe. De bekende journalist William Safire schreef eens in The New York Times: „Op het Forum Ambrosetti verzamelen zich jaarlijks de hoge pieten in een Noord-Italiaans vakantieoord in de buurt van Milaan, wat een krachtigere omgeving is dan het gepropageerde feestje in Davos.”

De Italiaanse conferentie wordt gehouden in Villa d’Este, die het Amerikaanse tijdschrift Forbes ooit het beste hotel ter wereld noemde. In elk geval is het duur. Een overnachting in een suite kost 3000 euro.

Het Ambrosetti Forum wordt georganiseerd door The European House Ambrosetti, een adviesbureau in Milaan. Het is een klein wonder dat dit bij het grote publiek onbekende adviesbureau zo’n exclusieve ontmoeting organiseert en elk jaar zoveel topgasten naar zich toe trekt. Dat had Alberto Ambrosetti (87) niet kunnen vermoeden, toen hij in 1965 zijn eigen consultancybureau begon. Een adviesbureau was in die dagen een noviteit.

Tegenwoordig wordt Ambrosetti beschouwd als een van de beste onafhankelijke denktanks ter wereld. In de jaarlijkse ranglijst van denktanks opgesteld door de Universiteit van Pennsylvania staat Ambrosetti steevast achter de grote jongens als McKinsey, KPMG en PwC.

Cernobbio begon als een driedaagse studiedag om te filosoferen over de economische, sociaal-politieke en technologische toekomst van de wereld. Dat zijn drie onderwerpen die sterk met elkaar zijn verbonden, en die volgens Ambrosetti onvoldoende interdisciplinair werden aangepakt.

Meetellen

De eerste editie in Villa d’Este was met veertien deelnemers geen succes, maar na een paar jaar kwam de conferentie hoog op de agenda van wie meetelde in de wereld.

In de ruim 40-jarige geschiedenis van het Forum heeft ook een klein aantal Nederlanders acte de présence gegeven, zoals Ruud Lubbers, Gerard Kleisterlee (Philips) en vorig jaar Frans Timmermans in zijn rol als Eurocommissaris.

De Israëlische president Shimon Peres was bijzonder gehecht aan de conferentie. Hij maakte 25 edities mee. Niet voor niets wordt tijdens het Ambrosetti Forum ook het Peres Heritage Initiative georganiseerd, een samenwerking met het Peres Center for Peace and Innovation. Hierbij worden jonge ondernemers, activisten en onderzoekers in het zonnetje gezet wegens hun buitengewone prestaties op het gebied van onder andere vrede en duurzame economie.

Het eerstvolgende Forum Ambrosetti wordt gehouden tussen 6 en 8 september. De deelnemerslijst is tot vlak voor het begin, zoals elk jaar, top secret.