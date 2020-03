Tongvissers maximaal 80 uur per week naar zee

De Nederlandse tongvissers maken met ingang van maandag visreizen van maximaal 80 uur per week. Dat hebben de koepelorganisaties VisNed en Nederlandse Vissersbond zaterdag besloten. De maatregel moet een eind maken aan de prijsval van tong, een van de belangrijkste soorten voor het inkomen van de kottervissers.

De organisaties gaan ervan uit dat hun leden zich aan deze vrijwillige vangstbeperking zullen houden, zegt secretaris Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond. „We kijken de komende weken hoe het uitpakt en hoe de markt zich ontwikkelt.”

De prijzen die tong op de afslag opbrengt zijn in twee weken tijd met een kwart tot een derde gedaald. Dat heeft alles te maken met de sluiting van de horeca in grote delen van Europa. Restaurants zijn de belangrijkste afnemers van met name de grote sortering verse tong. Ook de vraag naar andere luxe vissoorten zoals tarbot en griet is ingestort.

De scholvissers blijven wel uitvaren. Ook sommige tongvissers schakelen om naar de visserij op schol, zegt VisNed-directeur Pim Visser. Naar ingevroren schol en scholfilet is veel vraag, onder meer vanuit Italië. „Ons uitgangspunat de vlt doot blijft vissen voor de voedselvoorziening”, zegt Visser.

De garnalenvloot blijft eveneens op zee. Visser: „Zolang het transport naar de garnalenpellerijen in Marokko (waar Nederlandse garnalen worden verwerkt, red.) blijft doorgaan, is er geen probleem. Ondanks de noodtoestand in dat land gaat dat nog steeds goed. Maar samen met de handelsbedrijven houden we de vinger aan de pols.”

Intussen is een Europese stilligregeling in voorbereiding. Dat betekent dat kotters die in de haven blijven een tegemoetkoming ontvangen. Vissers die een bepaald deel van hun omzet zien wegvallen, zullen daar naar verwachting over enkele weken een beroep op kunnen doen. Volgens Visser nemen de Europese visserijministers hierover komende week een beslissing.