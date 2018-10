TomTom zet stijging voort op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen wonnen wat terrein. Beleggers trokken zich op aan het nieuwe slotrecord van de Amerikaanse Dow-Jonesindex. Ook bleef de aandacht uitgaan naar de Italiaanse begrotingsplannen. Op het Damrak wist TomTom de koerswinst van een dag eerder verder uit te breiden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 550,55 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 791,70 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent. De beurs in Frankfurt is gesloten vanwege de Dag van de Duitse eenheid.

De hoofdindex in Milaan won 1 procent. De Italiaanse regering lijkt volgens mediaberichten te buigen voor druk van de Europese Unie om toch het begrotingstekort sterker terug te dringen dan eerder was gepland. De onrust rond de Italiaanse begrotingsplannen zorgde eerder deze week voor flinke verliezen op de beurzen.

TomTom dikte ruim 3 procent aan in de MidKap. Het aandeel won dinsdag al 4 procent na het nieuws dat het navigatiebedrijf een overeenkomst heeft getekend met de Duitse automaker BMW voor de levering van verkeers- en navigatiediensten. Ook werd het contract met het Franse autoconcern PSA, moeder van onder meer Peugeot, Citroën en Opel, verlengd tot 2025.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een winst van 1,1 procent. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 0,5 procent.

In Londen ging de Britse autofabrikant Aston Martin naar de beurs. Het aandeel zakte ruim 6 procent ten opzichten van de introductieprijs van 19 pond per aandeel. Aston Martin is in handen van investeerders Investindustrial Advisors uit Italië en Investment Dar uit Koeweit. Tesco verloor bijna 5 procent. Het Britse supermarktconcern boekte in de eerste helft van het jaar minder winst dan verwacht door zwakke verkopen in Europa en Azië.

De euro was 1,1576 dollar waard, tegen 1,1559 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent in prijs tot 75,38 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder en kostte 84,99 dollar per vat.