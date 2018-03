TomTom weerspreekt verkoopgerucht

TomTom heeft geen adviseur ingehuurd om op zoek te gaan naar mogelijke kopers. Dat laat de navigatiedienstverlener weten in reactie op berichten dat gekeken wordt naar een koper voor het hele bedrijf of een minderheidsbelang.

TomTom ontkent niet dat wordt gekeken naar de strategische opties. De onderneming met een marktwaarde van zo’n 1,7 miljard euro, zou onder meer peilen of er geïnteresseerde partijen zijn in Azië.

Een moeilijkheid voor eventuele kopers kan wel zijn dat de GPS-gerelateerde diensten van TomTom door toezichthouders worden beschouwd als gevoelig voor de nationale veiligheid in een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten. Dat kan betekenen dat een Chinese overname mogelijk lastig is.

De consumententak van TomTom, die verantwoordelijk is voor onder meer de navigatiekastjes waar het bedrijf groot mee werd, is tegenwoordig een blok aan het been. Bijna niemand gebruikt nog zulke apparaten voor navigatie in de auto nu smartphones dat kunstje ook beheersen. Er worden wel ook nog sporthorloges en actiecamera’s gemaakt, maar dat alleen biedt geen soelaas.

TomTom slaagt er wel steeds beter in geld te verdienen met diensten aan bedrijven en verkoop van technologie aan de autosector. Toch kon dat niet voorkomen dat de omzet het afgelopen jaar met een tiende kromp tot 903 miljoen euro.

Kopers zouden de technologie en kaarten van TomTom kunnen gebruiken in de groeiende sector van zelfrijdende auto’s. De afgelopen jaren sloot het bedrijf veel contracten die daarmee samenhangen.