TomTom: we lopen niet direct omzet mis

De deal die klanten van TomTom hebben gesloten met concurrent Google kost het Amsterdamse navigatiebedrijf niet direct omzet. Wel heeft de samenwerking gevolgen voor de orderinstroom. Dat zegt financieel topman Taco Titulaer in een reactie tegen het ANP.

Volgens Titulaer worden in de automobielsector deals gesloten voor nieuwe modellen die pas over twee, drie of vier jaar verschijnen. Die orders vertalen zich pas later door in gevolgen voor de omzet. „Onze orderinstroom voor automotive was vorig jaar 400 miljoen euro. Dit jaar is de omzet van automotive iets meer dan de helft van dat bedrag.”

TomTom kreeg dinsdag een enorme dreun op de beurs door het nieuws dat een samenwerkingsverband van Renault, Nissan en Mitsubishi kiest voor Google in nieuwe auto’s. TomTom verloor bijna een kwart van zijn waarde en stond woensdag opnieuw op een stevig verlies.

Titulaer wilde niet ingaan op eventuele gevolgen voor de winstgevendheid van TomTom. „Wij gaan nooit in op de winstgevendheid voor een periode langer dan het lopende jaar.”

De bestuurder voegt toe dat TomTom wel vaker een knauw krijgt door nieuws rondom Google. „Dit is niet de eerste keer. In 2009 zei Google dat ze Android naar de mobiele telefoon brachten. Dat had toen ook effect op ons aandeel.”

TomTom werd bekend met zijn navigatiekastjes, maar die markt zakte in door de opkomst van navigatie-apps op smartphones. Tegenwoordig zet het bedrijf zwaar in op onder meer ingebouwde navigatiesystemen in auto’s. Het biedt geen complete besturingssystemen aan, zoals Android Auto van Google. Fabrikanten kunnen naast Android Auto kiezen voor apps van derden, maar volgens Titulaer is dat in dit geval niet gebeurd.