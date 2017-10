TomTom verlaagt omzetverwachting

TomTom heeft zijn omzetverwachting voor het hele jaar verlaagd van 925 miljoen naar 900 miljoen euro. De navigatiespecialist kondigde eerder al aan het mes te zetten in zijn consumententak, die onder meer navigatiekastjes en sporthorloges maakt, en verwacht daardoor lagere opbrengsten. De winstverwachting is niet aangepast.

De omzet van TomTom in het derde kwartaal kwam uit op een kleine 218 miljoen euro. Dat was 9 procent minder dan een jaar eerder. Onder de streep noteerde het bedrijf een verlies van 5,3 miljoen euro, tegenover een plusje van 600.000 euro vorig jaar. Het verlies is het gevolg van een afboeking van 15,4 miljoen euro door reorganisatiekosten.

De consumentendivisie kromp zoals verwacht weer flink, nu met 29 procent. Daardoor verdiende TomTom voor het eerst meer met zijn andere activiteiten dan met de tak waarmee het bedrijf groot werd.

TomTom verdiende 23 procent meer aan de levering van navigatie- en entertainmentsystemen aan de auto-industrie en aan licensering van zijn software en kaarten. De afdeling Telematics, die toepassingen voor wagenparkbeheer maakt, leverde 8 procent meer op.

TomTom kondigde een nieuwe deal aan met autoleasebedrijf LeasePlan. De levering van wagenparksystemen draagt niet bij aan het resultaat dit jaar. TomTom spreekt dan ook van een opdracht voor de langere termijn. Financiƫle details zijn niet bekendgemaakt.