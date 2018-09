TomTom verder omlaag op gemengde beurzen

Op het Damrak ging het aandeel TomTom woensdag verder omlaag na de koersdreun een dag eerder. Ook Pharming ging in de uitverkoop na een teleurstellende update over zijn medicijn Ruconest. De Europese beurzen lieten woensdag een gemengd beeld zien na de verdere escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 542,90 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 781,18 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. Londen bleef vrijwel onveranderd.

TomTom was opnieuw hekkensluiter in de MidKap met een min van 6,1 procent. Het navigatiebedrijf zag dinsdag bijna een kwart aan beurswaarde verdampen door berichten dat een belangrijke klant van TomTom met Google in zee gaat. TomTom zei tegen het ANP dat er niet direct gevolgen zijn voor de omzet. NIBC en Bank Degroof Petercam verlaagden hun adviezen voor het aandeel. ING hield wel vast aan zijn koopadvies en noemde de koersdaling overtrokken.

Bij de kleinere bedrijven raakte Pharming ruim 23 procent kwijt. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) wil dat het biotechnologiebedrijf meer klinisch onderzoek gaat doen naar het gebruik van het medicijn Ruconest bij profylaxe, het voorkomen van aanvallen, bij patiënten met erfelijk angio-oedeem. Pharming liet weten dat het besluit van de FDA kan zorgen voor vertraging.

Staalfabrikant ArcelorMittal was koploper in de AEX met een plus van 2,6 procent. Grootste daler was uitzender Randstad met een min van 3,7 procent na een tegenvallende handelsupdate van de Zwitserse concurrent Adecco (min 4,8 procent).

Op de lokale markt klom Adyen 3,1 procent. Het Amsterdamse betaalplatform heeft de Zweedse kledingketen H&M binnengehaald als klant.

In Kopenhagen kelderde Danske Bank 7,7 procent. De bestuursvoorzitter van de grootste bank van Denemarken stapt op vanwege het witwasschandaal bij de Estse vestigingen van de bank. Mogelijk zijn miljarden aan crimineel geld uit onder meer Rusland witgewassen via Estland.

De euro was 1,1696 dollar waard, tegen 1,1690 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 69,81 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent minder, op 78,93 dollar per vat.